زراعة البرلمان تناقش برنامج الحكومة.. الأحد المقبل

قال النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن لجنة الزراعة بالبرلمان ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة برنامج الحكومة فيما يتعلق بمحور الزراعة والرى ودراسته بشكل جيد من كل جوانبه.



وأكد صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر ان يرد البرلمان على برنامج الحكومة يوم الأحد بعد المقبل، بعد انتهاء اللجان الفرعية من مناقشة ودراسة والرد على كل الجوانب الخاصة بالبرنامج.



وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أننا كلجنة نسعى إلى دعم الفلاح المصرى ، خاصة فى ظل زيادة مستلزمات الإنتاج وزيادة سعر السولار، مؤكدا ضرورة زيادة أسعار المحاصيل الزراعية حتى تغطى تكاليف الإنتاج.

