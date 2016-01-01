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كأس العالم

نيمار ينضم لرونالدو وميسي في مدينة كازان الروسية

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:12 م
نيمار
نيمار
محمد رشاد
استقبلت مدينة كازان، التي ستستضيف مباراة ربع نهائي كأس العالم 2018 بين البرازيل وبلجيكا، اليوم الخميس فريق "السليساو" بلوحة جدارية كبيرة لنجمه الكبير نيمار.

وتعد تلك الجدارية للنجم البرازيلي هي الثالثة لتكريم أحد لاعبي كرة القدم في شوارع عاصمة إقليم تتارستان، وتم تخليد كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن طريق رسم لوحتين جداريتين لهما من قبل.

وأكد عمدة مدينة كازان، ليلسور ميتشي، العام الماضي أن المدينة بها "الكثير من المواقع" التي يمكن للفنانون استخدامها لرسم لاعبي كرة القدم المشهورين قبل بدء المونديال.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أول من ظهر في جدارية في إحدى شوارع المدينة في صيف عام 2017 ، وبعد حوالي 12 شهرا قام نفس الفنانين برسم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم.
نيمار ينضم لرونالدو وميسي في مدينة كازان الروسية
نيمار ينضم لرونالدو وميسي في مدينة كازان الروسية
نيمار ينضم لرونالدو وميسي في مدينة كازان الروسية

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