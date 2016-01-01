بعد إيقافه لمدة عام من الاتحاد.. رياضة البرلمان تبحث فى واقعة لاعب التنس عمر عصر.. ونائب يتقدم بطلب إحاطة ﻷشرف صبحى.. وبرلماني: أساء لمصر ومجد أردوغان

عمر عصر حمل منافسه السلام لأردوغان

رياضة البرلمان:

اللجنة ستحقق فى واقعة إيقاف اللاعب عمر عصر

طلب إحاطة حول إيقاف لاعب تنس الطاولة عمر عصر



لم تلبث فرحة المصريين بعد النجاح الكبير الذي حققه لاعبونا فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة فى اسبانيا، حتى عكرتها واقعة إيقاف بطل تنس الطاولة، اللاعب عمر عصر، والذي تم إيقافه لمدة عام من قبل الاتحاد، بعد اتهامات وجهها الأخير للاعب بالإساءة إلى مصر.



من جهتها أكدت لجنة الشباب والرياضة على أنها ستبحث فى الأمر، ومدى حقيقة اتهامات اتحاد تنس ابطاولة من عدمها.. فيما تقدم نائب آخر بطلب إحاطة موجه لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، حول الواقعة.



بداية، قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إنه سيتم استدعاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجرد حصول الحكومة على ثقة البرلمان على خلفية إيقاف لاعب تنس الطاولة عمر عصر.



وأشار "البطيخي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى ان اتحاد تنس الطاولة قد أبلغ لجنة الرياضة بالبرلمان بقيام اللاعب عمر عصر ببعض السلوكيات التى تخالف السياسة المصرية، وذلك قبل لعبه المباراة أمام منافسه التركي، لافتا إلى أنه قام بتحية منافسه وتوصيته بالسلام على خليفة المسلمين "أردوغان" على حد وصفه.



وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على أنه مع ثبوت التهم سابقة الذكر، فإن إيقاف اللاعب عمر عصر لسنة واحدة لا يكفي، ولابد من تغليظ العقوبة لتصل إلى حد الشطب النهائي من الاتحاد المصري لتنس الطاولة.



من جانبه، صرح النائب فوزى فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان، بأن الفيصل النهائي في قضية إيقاف لاعب تنس الطاولة، عمر عصر، اللجنة الأولومبية، إذ من حق اللاعب اللجوء للجنة والطعن على القرار، وتقديم اتحاد تنس الطاولة ما يثبت ادعاءتها.



وأشار "فتي" ل "صدى البلد" إلى أن لجنة الشباب والرياضة ستحقق فى قضية إيقاف اللاعب، ومدى صحة ما نسبه اتحاد تنس الطاولة من اتهامات للاعب، مشيرا إلى أن اللجنة لم يصلها أية تقارير من اتحاد تنس الطاولة بشأن الواقعة.



ولفت أمين لجنة الرياصة بالبرلمان إلى أن اللجنة تقف موقف الحياد فى القضية ولا تمانع من تقدم اللاعب عمر عصر ببيان للجنة يؤكد فيها عدم صحة ادعاءات اتحاد التنس، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، غير ان ثبوت الادعاءات فيه خطورة على اللاعب، كونها تتعلق باسم مصر.



وأخيرا، قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بعد واقعة إيقاف اللاعب عمر عصر، على خلفية مشاركته بدورة ألعاب البحر المتوسط.



وأضاف "حجازى"، فى تصريحات خاصة ، أن اللاعب يتمتع بقدرات عالية وحاصل على مراكز متقدمة جدا فى لعبته، منتقدا الهجوم الذي شنه الاتحاد على اللاعب.



ولفت النائب إلى أن هذا الطلب سيأتي بالتزامن مع طلب الإحاطة الخاص بخروج مصر من كأس العالم.