ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة حول تهديد 50 ألف فدان بالبوارفى الزقازيق

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:01 ص
النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والزراعة والتخطيط والتنمية المحلية بشأن رى 50 ألف فدان من جنبيات المجاورة لطريق فاقوس بالزقازيق فى ظل وجود تلاعب من المقاولين فى انخفاضات ارتفاع المواسير 5 و6 سم وعدم وجود مواسير مطابقة للمواصفات.

وأكد تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المواسير فى جنبيات المجاورة لطريق فاقوس بالزقازيق غير معتمدة من وزارة النقل المواصلات مما يعرض 50 ألف فدان للبوار.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أنه سيطلب استدعاء أستاذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لأخذ عينات عمل من الخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

ترشيحاتنا

الأردن تغلق حدودها أمام النازحين السوريين وتطالب العالم أن يقوم بدوره

نقل الفنانة هياتم إلى العناية المركزة

مرصد الأزهر: نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لأعضاء الكنيست لاقتحام القدس

ننشر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هياتم

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

السلطات السعودية تلقي القبض على متحرش البلاي ستيشن

الناظر: 27 مليون أوروبي يعانون من مرض علاجه في مصر.. فيديو

وزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق

مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو

محامي تركي آل الشيخ: بلاغ حول الـ261 مليون جنيه المقدمة لمجلس الاهلى

المسلماني حفل خطوبة شقيق محمد صلاح.. صور

خبير يكشف موعد زلزال مدمر سيضرب إسرائيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

فيديو

مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو
محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: يوضح خطوات صرف المعاشات
مخرج فيلم قلب أمه: كل التفاصيل كانت محسومة قبل التصوير.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟