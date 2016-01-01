طلب إحاطة حول تهديد 50 ألف فدان بالبوارفى الزقازيق

قال النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والزراعة والتخطيط والتنمية المحلية بشأن رى 50 ألف فدان من جنبيات المجاورة لطريق فاقوس بالزقازيق فى ظل وجود تلاعب من المقاولين فى انخفاضات ارتفاع المواسير 5 و6 سم وعدم وجود مواسير مطابقة للمواصفات.



وأكد تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المواسير فى جنبيات المجاورة لطريق فاقوس بالزقازيق غير معتمدة من وزارة النقل المواصلات مما يعرض 50 ألف فدان للبوار.



وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أنه سيطلب استدعاء أستاذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لأخذ عينات عمل من الخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

