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منوعات

شاب يقدم هدية ثمينة لخطيبته.. لن تصدق كيف أحضرها

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:00 ص
هدية رمزية بين خطيبين
هدية رمزية بين خطيبين
محمد عبدالله

وجهت السلطات الإماراتية تهم السرقة لشاب سرق واحدة من أقرب الناس له وهي خطيبته في حدث اثار دهشة واسعة عبر السوشيال ميديا.

وسرق الشاب 130 ألف درهم (35 ألف دولار) ومصوغات ذهبية وساعات يد من منزل خطيبته.

وأوضحت لائحة اتهام النيابة العامة، بأن الشاب سرق الأموال والمصوغات من منزل خطيبته لكي يشتري لها سيارة بالأموال المسروقة، حسب صحيفة الإمارات اليوم.

وقضت المحكمة في إمارة رأس الخيمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين وإبعاده عن الإمارات، حيث حدثت الواقعة في الإمارات لكن الشاب يحمل جنسية خليجية أخرى.

وقال محامي المتهم إن موكله يعاني اضطرابا نفسيا، ما دفعه للقيام بواقعة السرقة "تؤكد تعرضه لضغوط ومؤثرات نفسية ناتجة عن فقدانه الإدراك نتيجة مرضه النفسي".


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