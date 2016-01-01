تموين البحيرة ينفى شائعات إلغاء مقررات الموظفين

نفى المهندس "كمال راشد "وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يتردد من شائعات بثتها الجماعة الإخوانية بخصوص إلغاء بطاقة التموين من الموظفين وحرمانهم من المقررات التموينية مشيرا إلى أن إطلاق هذه الشائعات فى هذا التوقيت لبث الفتنة بين الحكومة والشعب.



وأكد "راشد " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الدكتور على مصيلحى وافق على مد فترة صرف المقررات التموينية التي تصرف بموجب خطاب ورقى للذين قاموا بصرف شهرى مايو ويونيو إلى شهر يوليو لحين استلامهم بطاقاتهم التموينية وذلك طبقا للكشوف الواردة من الوزارة .



وأشار وكيل تموين البحيرة إلى أن لجنة العدالة الاجتماعية التى شكلها مجلس الوزراء تستأنف عملها لتنقية بطاقات التموين لاستبعاد الفئات التى لا تستحق صرف المقررات التموينية ومن بينها أصحاب المرتبات الكبيرة والطبقات العليا.

