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كأس العالم

البرازيل وبلجيكا فى نهائي مبكر لكأس العالم بدور الثمانية.. اليوم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:13 ص
هازارد و نيمار
هازارد و نيمار
محمد رشاد
عشاق كرة القدم على موعد هام عندما يستضيف ملعب کازان أرينا بروسيا فى الثامنة مساء، فعاليات المباراة الثانية بين منتخبي البرازيل ونظيره البلجيكي في إطار مباريات دور الثمانية لكأس العالم بروسيا 2018 .

ويعتمد مدرب السيليساو «تيتي» : على مهارة نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا ، فى المباريات الصعبة بجوار جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ومن خلفهم نجم فريق برشلونة الإسباني كوتينيو.

بينما يعول المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا على كلا من القاطرة البشرية لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد فى الهجوم ومن خلفه هازارد نجم تشيلسي ودي بروين لاعب مان سيتي .
وبتسجيلهم اثني عشر هدفا، وتلقيهم أربعة أهداف، يمثّل "الشياطين الحمر" اللعب الهجومي البرازيلي أكثر من البرازيليين أنفسهم، وقد استطاع الدفاع البرازيلي بقيادة تياجو سيلفا الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 310 دقائق، ولم يدخل مرماه سوى هدف واحد، ليكون بذلك أفضل خط دفاع في البطولة، وبخلاف ما هو معتاد منه، يعيش الفريق البرازيلي في روسيا توازنا نموذجيا بين هجوم قوي ودفاع منضبط.

في المُقابل، أظهر منتخب بلجيكا بعض الضعف في الخط الدفاعي، لكنه أكّد أيضا أنه يضم لاعبين بإمكانهم صناعة أو تسجيل الأهداف في أي وقت، وفي مقدّمتهم روميلو لوكاكو، ثاني أفضل هداف في البطولة برصيد أربعة أهداف، وإدين هازار، وآخرون، وليس صدفة أن يطلق على هؤلاء اللاعبين "الجيل الذهبي" لكرة القدم البلجيكية ، فترى من سيكون صاحب الكلمة العليا والصعود الى المربع الذهبي فى مباراة تعد نهائي مبكر جدا لكأس العالم .

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