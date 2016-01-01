صدام قوي بين فرنسا وأوروجواي في افتتاح دور الثمانية لكأس العالم 2018

تبدأ منافسات دور الثمانية من كأس العالم بروسيا 2018، اليوم الجمعة، بمواجهة قوية بين منتخب فرنسا وصيف بطل أوروبا 2016 ونظيره الأوروجواي فى نيجني نوفغورود فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.



ويعتمد ديدييه ديشامب المدير الفني للديوك الفرنسية على نجمه الأول أنطوان جريزمان بجوار حيوية وشباب مهاجم باريس سان جيرمان كليان مبابي ومن خلفهم صلابة وقوة بول بوجبا فى مواجهة السيليستي الأرجواني.



بينما يعول مدرب أوروجواي العجوز أوسكار تاباريز فى الهجوم على نجم برشلونة الإسباني لويس سواريز بجوار اديسون كافاني الذي تحوم الشكوك حول لحاقه بالمباراة الصعبة أمام فرنسا عقب الإصابة التى لحقت به خلال مباراة البرتغال على مستوى الساق.



وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأرجنتيني فى دور الـ16 للمونديال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليصعد لمواجهة منتخب الاوروجواي الذي تغلب على نظيره البرتغالي بهدفين مقابل هدف فى مباريات الدور ذاته.