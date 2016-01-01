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أخبار البلد

الرى: تطوير القومى لبحوث المياه لتحسين تصنيفه عالميا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
شيرين عادل - أيمن سيد
أكد د.محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى ، بأنه جار العمل على تطوير المركز القومى لبحوث المياه ومعاهده التابعة له حتى يتصدر مركز متقدم بين المراكز المماثلة دوليا وتحسين تصنيفه عالميا

وأشار الوزير إلى العمل على مشاركة المركز مع المراكز الدولية المماثلة من خلال الأبحاث المشتركة ونشر الأبحاث العلمية التي يصدرها المركز في الأوساط العلمية العالمية.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى أقام صباح الخميس ندوة علمية نظمها المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة تناولت استعراض الأبحاث العلمية في مجال الفيضان والسيول التي تناولتها الجامعات الأمريكية. 

و قام " عبد العاطى" بزيارة إلى مركز التدريب التابع للمركز ورحب بالمهندسين المتدربين من بعض دول حوض النيل ومصر.

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