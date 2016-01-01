ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:02 م
أميرة هاني
أميرة هاني
آية التيجي
بمناسبة عيد ميلاد الفنانة المصرية والمتألقة أميرة هانى والتي ولدت يوم 5 يوليو عام 1985م في القاهرة، تخرجت من كلية الإعلام، وهي ابنة شقيقة الفنانة “نبيلة عبيد”، والتي تألقت في العديد من الأدوار آخرهما مسلسل سلسال الدم، والتي كانت تجسد دور ابنة ناصرة، الفنانة عبلة كامل.

وقد بدأت أميرة مشوارها الفني عام 2003، وهي لا تزال طالبة في المرحلة الثانوية من خلال مسلسل “العمة نور”، كما قدمت أول أعمالها في السينما مع خالتها أيضًا من خلال فيلم “مفيش غير كده” عام 2006 ثم فيلم “كامب” في نفس العام.

وعلى الرغم من توقف الفنانة الشابة لفترة عن التمثيل بسبب انشغالها بالدراسة، إلا أنها تخطت مرحلة الانتشار بسرعة بعد أن لفتت الأنظار إليها بملامحها البريئة، فبدأت مشوارًا جديدًا مع التلفزيون من خلال عدة مسلسلات منها “قيود من نار” و”أحلامك أوامر” و”شرف فتح الباب”.

ونلاحظ أن أميرة في أغلب إطلالاتها انها دائما ما تختار الملابس ذات الألوان المبهجة، إلا أن أغلب ظهورها في الشهرات كانت بفساتين باللون الأسود، وهو ما يتناسب مع شعرها الاسود، وملامحها الجميلة والراقية.

ولا تتكلف في الغالب اميرة في وضع المكياج فدائما ما تختار الظهور بمكياج هادئ يتناسب مع ملامحها، حيث إن رقة ملامحها وبشرتها المساء تساعدها على عدم التكلف في وضع المكياج.

ونلاحظ بأن اميرة في أغلب إطلالاتها تترك شعرها منسدلا ولا تتكلف في تسريحات شعرها، فهي تكتفي بتركوا على طبيعته، ومنذ ظهورها الأول على الشاشة ولم تفكر اميرة في تغير لون شعرها الأسود الأنيق، فهي دائما ما تميل لتركه لونه الطبيعي، ليتلائم بدوه مع جميع إطلالتها.

وقد قمنا بجمع أبرز إطلالات أميرة هاني والتي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على الإنستجرام، وشهد إعجابا كبيرا من قبل متابعيها على صفحتها الشخصية.
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور
في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

ترشيحاتنا

بـ الجنيه..مقارنة بين عقد محمد صلاح ليفربول و رونالدو يوفنتوس

الجيش السوري يتمركز قرب الحدود مع الأردن

بعد إيقافه لمدة عام من الاتحاد.. رياضة البرلمان تبحث فى واقعة لاعب التنس عمر عصر.. ونائب يتقدم بطلب إحاطة ﻷشرف صبحى.. وبرلماني: أساء لمصر ومجد أردوغان

اعتقال إسرائيليين بتهمة مشينة خلال مباريات كأس العالم

جريشة ملهوش ضهر بالمونديال.. صافرة عادت من دور الـ 16 والإنجليز طالبوا بمنحه درجة الفارس

مجلة بريطانية: اكتشافات الغاز تجذب أوروبا لمصر

ريال مدريد يوافق على صفقة رحيل كريستيانو رونالدو

رد فعل مثير لمدافع البرازيل تجاه تصريح كومباني المستفز

الإسكان تحدد شروط قبول طلب امتلاك وحدة سكنية.. فيديو

وليان يكشف حقيقة تعاقده مع برشلونة

إيهاب جلال يرفض منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد للمنتخب

الموساد يكشف عن عملية استخباراتية تتعلق بأشهر جاسوس في سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

هشام ماجد وشيكو: نعيش تحديا كبيرا منذ انفصالنا عن أحمد فهمي.. صور

مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

فيديو

عبدالمحسن سلامة: نأمل في تجاوب البرلمان لملاحظاتنا على القانون الجديد.. فيديو
حمدي رزق: وزارة الإسكان تسعى لتوفير وحدات محترمة وآدمية.. فيديو
شاهد..تعليق عبدالمحسن سلامة على استقالة عضو مجلس نقابة الصحفيين
نبيلة مكرم: قرار الداخلية يحل مشكلة تصويت المصريين بالخارج
هاني الناظر يحذر من تركيبات زيوت العطارين القاتلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟