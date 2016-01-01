في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

بمناسبة عيد ميلاد الفنانة المصرية والمتألقة أميرة هانى والتي ولدت يوم 5 يوليو عام 1985م في القاهرة، تخرجت من كلية الإعلام، وهي ابنة شقيقة الفنانة “نبيلة عبيد”، والتي تألقت في العديد من الأدوار آخرهما مسلسل سلسال الدم، والتي كانت تجسد دور ابنة ناصرة، الفنانة عبلة كامل.



وقد بدأت أميرة مشوارها الفني عام 2003، وهي لا تزال طالبة في المرحلة الثانوية من خلال مسلسل “العمة نور”، كما قدمت أول أعمالها في السينما مع خالتها أيضًا من خلال فيلم “مفيش غير كده” عام 2006 ثم فيلم “كامب” في نفس العام.



وعلى الرغم من توقف الفنانة الشابة لفترة عن التمثيل بسبب انشغالها بالدراسة، إلا أنها تخطت مرحلة الانتشار بسرعة بعد أن لفتت الأنظار إليها بملامحها البريئة، فبدأت مشوارًا جديدًا مع التلفزيون من خلال عدة مسلسلات منها “قيود من نار” و”أحلامك أوامر” و”شرف فتح الباب”.



ونلاحظ أن أميرة في أغلب إطلالاتها انها دائما ما تختار الملابس ذات الألوان المبهجة، إلا أن أغلب ظهورها في الشهرات كانت بفساتين باللون الأسود، وهو ما يتناسب مع شعرها الاسود، وملامحها الجميلة والراقية.



ولا تتكلف في الغالب اميرة في وضع المكياج فدائما ما تختار الظهور بمكياج هادئ يتناسب مع ملامحها، حيث إن رقة ملامحها وبشرتها المساء تساعدها على عدم التكلف في وضع المكياج.



ونلاحظ بأن اميرة في أغلب إطلالاتها تترك شعرها منسدلا ولا تتكلف في تسريحات شعرها، فهي تكتفي بتركوا على طبيعته، ومنذ ظهورها الأول على الشاشة ولم تفكر اميرة في تغير لون شعرها الأسود الأنيق، فهي دائما ما تميل لتركه لونه الطبيعي، ليتلائم بدوه مع جميع إطلالتها.



وقد قمنا بجمع أبرز إطلالات أميرة هاني والتي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على الإنستجرام، وشهد إعجابا كبيرا من قبل متابعيها على صفحتها الشخصية.