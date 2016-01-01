24 مليون دولار تكلفة فاتورة قطر لتحسين صورتها أمام إدارة ترامب.. ورئيس منظمة صهيونية التقى تميم يكشف وعود الدوحة لإسرائيل

رويترز:
قطر أنفقت أموالا ضخمة خلال 2018 في الولايات المتحدة
مصدر قطري:
مصدر قطري:
الدوحة عرضت على واشنطن تجديد قاعدة العديد
بولتيكو:
بولتيكو:
وكلاء قطر في أمريكا تبرأوا منها واتهموها بدعم الإرهاب
رصدت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير نشرته اليوم الخميس، جهود قطر من أجل تحسين صورتها أمام الإدارة الأمريكية عقب مقاطعة دول الرباعي العربي لها (مصر والسعودية والإمارات و البحرين) بسبب دعمها للإرهاب وتحالفها مع إيران وتركيا، وأكدت الوكالة أن الدوحة أنفقت أموالا كثيرة من أجل التقرب من شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأخري بارزة في الكونجرس.
وقالت رويترز إن قطر أنفقت ما لا يقل عن 24 مليون دولار خلال عام 2017 فقط على أنشطة تهدف لتحسين صورتها بينما أنفقت قرابة 8.5 مليون دولار خلال عامي 2015 و 2016 من أجل جهودها لاكتساب نفوذا في الولايات المتحدة في الفترة التى سبقت المقاطعة العربية.
ولفتت الوكالة الإخبارية أن الدوحة حاولت توظيف لصالحها شخصيات قريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منهم على سبيل المثال العمدة السابق لمدينة نيويورك رودي جولياني والذي أصبح لاحقا محاميا شخصيا لترامب، ولكنه كشف في تحقيق سابق أنه عمل لصالح قطر وأنه قام بزيارة الدوحة قبل أسابيع فقط من أن يصبح محاميا لترامب في أبريل الماضي، وامتنع جولياني عن ذكر التفاصيل، قائلا للوكالة إنه لم يتحدث إلى ترامب بشأن عمله في قطر.
ونقلت الوكالة عن مسؤول فيما وصفته بلوبي قطر في أمريكا، أن أمير قطر عندما التقي بترامب، في الخريف الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت رسالة الدوحة إلى الولايات المتحدة بأنها ستنفق المزيد من الأموال على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية الموجود ة في قطر وستقوم بشراء طائرات من شركة بوينج الأمريكية، وبالفعل في غضون أسبوع من الاجتماع أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها ستشتري ست طائرات بوينج بقيمة 2.16 مليار دولار.
ووفقا لرويترز، كشف مورتون كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية، الذي التقى بأمير قطر تميم بن حمد منذ شهور، أن مسؤولين قطريين وعدوه، خلال زيارته للدوحة، وأنهم يعملون على إطلاق سراح إسرائيليينمخطوفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف كلاين أن هولاء المسؤولين وعدوه كذلك بإيقاف فيلم وثائقي تنتجه قناة الجزيرة ينتقد مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة، وبإزالة الكتب المعادية للسامية من معرض الدوحة للكتاب، وأوضح إن بعض الخطوات اتخذتها الدوحة شجعته وعالجت بعض مخاوفه فهذا الفيلم الوثائقي لم يتم يذاع وأكد أنه مستمر في العمل مع هولاء المسؤولين حول قضايا أخرى.
يذكر أن مجلة بوليتيكو الأمريكية كشفت، الشهر الماضي، أن شخصيات بارزة اعتمدت عليها قطر في تحسين صورتها في الولايات المتحدة أعلنت قطع علاقتها بالدوحة واتهمتها بالكذب، كان منهم رجل الأعمال السوري المولود في قطر جوي اللحام، والذي وصفته بأنه قام بدور كبير في إكساب الدوحة نفوذا في الولايات المتحدة، خاصة مع رموز المجتمع اليهودي الداعمين لإسرائيل، والذي انقلب عليها لاحقا واتهمها بأنها تهدد السلام في الشرق الأوسط، وقال إن قطر تصور نفسها كداعية للسلام في المنطقة، وهي أبعد ما تكون عن الحقيقة.
وكشف اللحام أن الدبلوماسي القطري أحمد الرميحي المتهم من قبل شركاء له بأنه يضخ أموالًا قطرية في دوري كرة سلة الأمريكية، من أجل زيادة نفوذ بلاده في الولايات المتحدة، وذلك عبر صديق لستيف بانون، أحد كبار المستشارين السابقين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب منه أن يكذب على الصحافة الأمريكية وأن يتهم بانون بأنه حرض خصومه ضده في المحاكم.
وأضافت المجلة أن قرار اللحام بقطع علاقته بالدوحة، يتزامن مع القرار ذاته الذي اتخذه نيك موزين، المستشار السابق للسناتور تيد كروز، الذي كان أعلن عن نيته الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الماضية.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن جهود الاثنين قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث خففت إدارة الأمريكية من موقفها تجاه الدوحة مؤخرًا، إلا أن قرارهما بقطع علاقتهما بالدوحة، يعد بمثابة نكسة للجهود التي تبذلها قطر لحل تحسين مكانتها في أمريكا، بعد أزمتها مع دول الرباعي العربي.
رصدت وكالة رويترز للأنباء، في تقرير نشرته اليوم الخميس، جهود قطر من أجل تحسين صورتها أمام الإدارة الأمريكية عقب مقاطعة دول الرباعي العربي لها (مصر والسعودية والإمارات و البحرين) بسبب دعمها للإرهاب وتحالفها مع إيران وتركيا، وأكدت الوكالة أن الدوحة أنفقت أموالا كثيرة من أجل التقرب من شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأخري بارزة في الكونجرس.
وقالت رويترز إن قطر أنفقت ما لا يقل عن 24 مليون دولار خلال عام 2017 فقط على أنشطة تهدف لتحسين صورتها بينما أنفقت قرابة 8.5 مليون دولار خلال عامي 2015 و 2016 من أجل جهودها لاكتساب نفوذا في الولايات المتحدة في الفترة التى سبقت المقاطعة العربية.
ولفتت الوكالة الإخبارية أن الدوحة حاولت توظيف لصالحها شخصيات قريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منهم على سبيل المثال العمدة السابق لمدينة نيويورك رودي جولياني والذي أصبح لاحقا محاميا شخصيا لترامب، ولكنه كشف في تحقيق سابق أنه عمل لصالح قطر وأنه قام بزيارة الدوحة قبل أسابيع فقط من أن يصبح محاميا لترامب في أبريل الماضي، وامتنع جولياني عن ذكر التفاصيل، قائلا للوكالة إنه لم يتحدث إلى ترامب بشأن عمله في قطر.
ونقلت الوكالة عن مسؤول فيما وصفته بلوبي قطر في أمريكا، أن أمير قطر عندما التقي بترامب، في الخريف الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت رسالة الدوحة إلى الولايات المتحدة بأنها ستنفق المزيد من الأموال على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية الموجود ة في قطر وستقوم بشراء طائرات من شركة بوينج الأمريكية، وبالفعل في غضون أسبوع من الاجتماع أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية أنها ستشتري ست طائرات بوينج بقيمة 2.16 مليار دولار.
ووفقا لرويترز، كشف مورتون كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية، الذي التقى بأمير قطر تميم بن حمد منذ شهور، أن مسؤولين قطريين وعدوه، خلال زيارته للدوحة، وأنهم يعملون على إطلاق سراح إسرائيليينمخطوفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف كلاين أن هولاء المسؤولين وعدوه كذلك بإيقاف فيلم وثائقي تنتجه قناة الجزيرة ينتقد مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة، وبإزالة الكتب المعادية للسامية من معرض الدوحة للكتاب، وأوضح إن بعض الخطوات اتخذتها الدوحة شجعته وعالجت بعض مخاوفه فهذا الفيلم الوثائقي لم يتم يذاع وأكد أنه مستمر في العمل مع هولاء المسؤولين حول قضايا أخرى.
يذكر أن مجلة بوليتيكو الأمريكية كشفت، الشهر الماضي، أن شخصيات بارزة اعتمدت عليها قطر في تحسين صورتها في الولايات المتحدة أعلنت قطع علاقتها بالدوحة واتهمتها بالكذب، كان منهم رجل الأعمال السوري المولود في قطر جوي اللحام، والذي وصفته بأنه قام بدور كبير في إكساب الدوحة نفوذا في الولايات المتحدة، خاصة مع رموز المجتمع اليهودي الداعمين لإسرائيل، والذي انقلب عليها لاحقا واتهمها بأنها تهدد السلام في الشرق الأوسط، وقال إن قطر تصور نفسها كداعية للسلام في المنطقة، وهي أبعد ما تكون عن الحقيقة.
وكشف اللحام أن الدبلوماسي القطري أحمد الرميحي المتهم من قبل شركاء له بأنه يضخ أموالًا قطرية في دوري كرة سلة الأمريكية، من أجل زيادة نفوذ بلاده في الولايات المتحدة، وذلك عبر صديق لستيف بانون، أحد كبار المستشارين السابقين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب منه أن يكذب على الصحافة الأمريكية وأن يتهم بانون بأنه حرض خصومه ضده في المحاكم.
وأضافت المجلة أن قرار اللحام بقطع علاقته بالدوحة، يتزامن مع القرار ذاته الذي اتخذه نيك موزين، المستشار السابق للسناتور تيد كروز، الذي كان أعلن عن نيته الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الماضية.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن جهود الاثنين قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث خففت إدارة الأمريكية من موقفها تجاه الدوحة مؤخرًا، إلا أن قرارهما بقطع علاقتهما بالدوحة، يعد بمثابة نكسة للجهود التي تبذلها قطر لحل تحسين مكانتها في أمريكا، بعد أزمتها مع دول الرباعي العربي.