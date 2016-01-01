المخرجة هند عبد الستار: يجب التسهيل على الشباب عند الزواج

قالت المخرجة هند عبدالستار إنها تؤيد فكر التسهيل على الشباب والفتيات عند الزواج فى ظل غلاء المعيشة، ولكن يجب على الشباب إثبات أنهم يستحقون ذلك.



وأكدت هند عبد الستار خلال استضافتها ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن هناك كثيرا من المستلزمات غير مهمة خاصة فى المفروشات، لافتة إلى أن شراء أشياء لا يتم استخدامها فكر خاطئ.



وأضافت هند عبدالستار أنه مازالت هناك ثقافة خاطئة لدى بعض العائلات وهى شراء الأشياء لمجرد التباهي بها أمام الغير.

