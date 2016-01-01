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محافظات

ضبط 22 قضية تموينية متنوعة بأسوان

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:02 ص
ضبط 22 قضية تموينية
ضبط 22 قضية تموينية متنوعة بأسوان
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان حملة استهدفت القضاء على الغش التجاري بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 22 قضية تموينية متنوعة من بينها 8 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و 7 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، و 3 قضايا لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وقضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية لتجميع سلع تموينية مدعمة ، وقضية لسلع مهربة جمركيًا .

تم تحرير محاضر بهذه الوقائع ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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