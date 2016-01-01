ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كميات من البنادول والفيتامينات

الخميس 05/يوليه/2018 - 09:50 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة عصام أنور عطية مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية قم 301 القادمة من جدة اشتبه ايهاب عميرة مأمور اللجنة فى راكبة مصرية قادمة من السعودية مع زوجها الذى يجلس على كرسي متحرك وبسؤالها عما اذا كانت تحمل اشياء يستحق عنها رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الحميد عمران حيث لاحظ وجود كثافة عالية بإحدى الحقائب، وبالعرض على صابر عبد الحميد مشرف الصالة الخضراء قرر تكليف محمود رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائبها، فتبين وجود 1000 علبة شرائط البنادول مفرغة من الاغلفة الخاصة بها وبتفتيش باقى الحقائب تم العثور على 2000 شريط بنادول و625 حقنة فيتامينات.

واشترك فى الضبط والعد والتحريز محمود جوهر وهانى صليب ولؤي على وشيرين كمال، وقرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 49 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

ترشيحاتنا

سياسي تركي يكشف موعد استفتاء أردوغان لعودة الخلافة العثمانية

الإسكان: ندرس طرح وحدات غير مدعومة.. وعقود شراكة مع القطاع الخاص

رد فعل مثير لمدافع البرازيل تجاه تصريح كومباني المستفز

الجيش الليبي يبث فيديو حول نجاحه فى القضاء على الإرهاب

نيابة أمن الدولة تجدد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح 15 يوما

منع الإعلاميين من حضور حفل خطوبة شقيق محمد صلاح

دراسة.. إسرائيل تهدد بإعادة تقسيم حقول الغاز في البحر المتوسط

بـ الجنيه..مقارنة بين عقد محمد صلاح ليفربول و رونالدو يوفنتوس

اعتقال إسرائيليين بتهمة مشينة خلال مباريات كأس العالم

وليان يكشف حقيقة تعاقده مع برشلونة

شاهد .. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومرسي قبل بيان 3 يوليو

شاهد.. توفيق عكاشة وحياة الدرديري في شهر العسل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

هشام ماجد وشيكو: نعيش تحديا كبيرا منذ انفصالنا عن أحمد فهمي.. صور

مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

فيديو

شاهد.. رشا نبيل: قراءة فن اللامبالاة تزيد بعد اقتناء محمد صلاح له
عبدالمحسن سلامة: نأمل في تجاوب البرلمان لملاحظاتنا على القانون الجديد.. فيديو
حمدي رزق: وزارة الإسكان تسعى لتوفير وحدات محترمة وآدمية.. فيديو
شاهد..تعليق عبدالمحسن سلامة على استقالة عضو مجلس نقابة الصحفيين
نبيلة مكرم: قرار الداخلية يحل مشكلة تصويت المصريين بالخارج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟