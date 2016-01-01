جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كميات من البنادول والفيتامينات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة عصام أنور عطية مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط السعودية قم 301 القادمة من جدة اشتبه ايهاب عميرة مأمور اللجنة فى راكبة مصرية قادمة من السعودية مع زوجها الذى يجلس على كرسي متحرك وبسؤالها عما اذا كانت تحمل اشياء يستحق عنها رسوم جمركية أجابت بالنفى.



وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبد الحميد عمران حيث لاحظ وجود كثافة عالية بإحدى الحقائب، وبالعرض على صابر عبد الحميد مشرف الصالة الخضراء قرر تكليف محمود رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائبها، فتبين وجود 1000 علبة شرائط البنادول مفرغة من الاغلفة الخاصة بها وبتفتيش باقى الحقائب تم العثور على 2000 شريط بنادول و625 حقنة فيتامينات.



واشترك فى الضبط والعد والتحريز محمود جوهر وهانى صليب ولؤي على وشيرين كمال، وقرر محمد قناوى مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 2 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 49 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

