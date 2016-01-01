الكنيست الإسرائيلي يسمح لأعضائه باقتحام الأقصى كل 3 أشهر

أعلن الكنيست الإسرائيلي عن جريمة جديدة في حق الشعب الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية، حيث وضع تعليمات لاقتحام نوابه للمسجد الأقصى، عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السماح للنواب باقتحام المسجد، مرة كل 3 أشهر بعد منع استمر عامين.



وقال المكتب الإعلامي للكنيست، وفق وكالة الاناضول التركية إن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، التقى قائد حرس الكنيست يوسيف غريف، ودعاه إلى إصدار تعليمات مفصلة لأعضاء الكنيست الذين يطلبون زيارة المسجد.



ونقل عن رئيس الكنيست قوله خلال الجلسة:" علينا تطبيق القرار بأسرع وقت قدر الإمكان، أعضاء الكنيست مثل كل مواطني إسرائيل، يحق لهم زيارة (المسجد الأقصى) الحرم القدسي والأماكن المقدسة، أنا أدعو جميع أعضاء الكنيست للعمل حسب التعليمات والامتناع عن الاستفزاز".



يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن نتنياهو سمح لأعضاء الكنيست باقتحام "الأقصى"، مرة كل 3 أشهر بعد منع استمر عامين اثر مواجهات عنيفة وقعت بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية إثر الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد.



