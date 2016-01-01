القابضة لمياه الشرب تعدد مزايا شهادة أمان

قال مهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة وشركاتها التابعة بمختلف المحافظات بادرت باصدار شهادات أمان لجميع العاملين بها لتوفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة العجز أو الوفاة.



وأكد أهمية اصدار شهادات امان المصريين، وأنها تعود بالنفع على اسر العاملين.



وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد على ضرورة شراء شهادات أمان للتأمين على الحياه لجميع العاملين بالشركة، وعلى مستوى جميع القطاعات التابعة لها، لما يعبر ذلك عن زيادة وعى العاملين التدريجى بالشهادة.



وهنأ العاملين الذين فازوا بنتيجة سحب شهادة امان المصريين بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل منهم وهم أحمد محمد أحمد رماح، وجابر توفيق خليل، وطه إبراهيم طه عبد الجابر؛ علما بأن عملية السحب تجرى بصورة عشوائية تتسم بالشفافية والموضوعية.



وهنأ الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، العاملين بشركته الفائزين بنتيجة سحب شهادة امان المصريين بقيمة عشرة الاف جنيه، وهم ثروت لبيب غالي ( فرع ابو قرقاص) ، وعلي خلف ( فرع المنيا ) ، وعماد الدين فتحي (فرع المنيا)، ومحمد مدكور (فرع مغاغه)، وشاهين محمد احمد احمد (فرع مغاغه).