نبيلة مكرم: قرار الداخلية يحل مشكلة تصويت المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه قبيل الانتخابات الرئاسية قامت بجولات حول العالم لمخاطبة الجاليات المصرية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، كما استطلعت المشاكل التي قد تحول دون مشاركتهم.



وأضافت مكرم، في مداخلتها على "أون لايف"، أن أبرز المشكلات كانت بطاقة الرقم القومي والتي يدون عليها مقيم في الخارج دون تسجيل عنوان للمواطن في البطاقة، ما يتسبب في إعاقة مشاركته بالانتخابات.



وأوضحت مكرم أنها تواصلت مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتم عمل ورشة عمل نظمتها الهيئة لمراجعة الموقف وسلبيات وايجابيات تلك المشكلة، لإيجاد حلول لها، وبعدها توجهت إلى وزير الداخلية وأهمية مشاركة المصريين بالخارج.



ولفتت مكرم، ان وزير الخارجية استجاب بسرعة لطلب وزارة الهجرة ووجه مصلحة الأحوال المدنية أنه من الممكن تقييد العنوان المصري المقيم بالخارج على عنوان أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، مثمنة قرار وزير الداخلية الذي حل مشكلة مشاركة الكثير من المصريين المقيمين في الخارج بالانتخابات.





