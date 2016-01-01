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أخبار العالم

روحاني يبلغ ماكرون أن الإجراءات الاقتصادية الأوروبية غير كافية

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:05 م
روحاني
روحاني
رويترز
ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس أن حزمة الإجراءات الاقتصادية الأوروبية لتعويض انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لا تلبي كل المطالب الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله "الحزمة التي اقترحتها أوروبا ... لا تلبي كل مطالبنا".

وقال روحاني إن طهران تأمل في التعامل مع القضية عندما يجتمع وزراء خارجية الدول الخمس الباقية الموقعة على الاتفاق النووي مع مسؤولين إيرانيين في فيينا غدا الجمعة.

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