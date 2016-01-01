هيثم محمود: بيتى كله بيلعب مصارعة والهزار ضرب..فيديو

قال هيثم محمود صاحب الميدالية الذهبية فى المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط 2018، إنه من عائلة تلعب مصارعة بالكامل، موضحا ان لديه 4 أشقاء أكبر منه وهم ابطال فى نفس اللعبة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي تقديم الإعلامية منى الشاذلى: " مفيش حد متخيل انه يعيش فى بيت كله بيلعب مصارعة ويكون هو الصغير يعنى الهزار ضرب".



وأشار إلى أن أشقاءه حصلوا على بطولات محلية ولكن لم يستمر منهم أحد فى اللعبة لان مستقبل هذه اللعبة لم يكن مميزا فى الماضى، وغالبية المصريين لم يكونوا يعرفون اللاعبين فى هذه اللعبة.



