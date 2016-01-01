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حمدي رزق: وزارة الإسكان تسعى لتوفير وحدات محترمة وآدمية.. فيديو

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:16 م
حمدي رزق
حمدي رزق
هاني حسين
قال الإعلامي حمدي رزق، إن وزارة الإسكان تعمل بجد وجهد كبير من أجل توفير وحدات سكنية محترمة وآدمية تتوافر فيها المقومات الإنسانية للمواطن المصري.

وأضاف "رزق" في برنامجه "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أطلق عليها حكومة الصحة والتعليم والإسكان، وهناك إنجازات كبيرة في مجال الإسكان.

وتابع: "كل فرد منا طمعان في وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي ليأمن على أسرته وأولاده وعرضه"، مضيفا: "وزارة الإسكان معنية بالشق الاجتماعي وكفالة الوحدات السكنية".

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