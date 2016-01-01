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رئيس جامعة طنطا يلتقي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية بالقاهرة

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:13 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع يلتقي برئيس الأكاديمية الطبية العسكرية
احمد علي
استقبل اللواء طبيب أحمد حسنى التاودي ، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ، اليوم ، الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، بحضور اللواء طبيب رأفت حسن أنور رياض، كبير أطباء الأسنان بالقوات المسلحة ، والدكتور محمود شكل ، الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة طنطا.

يأتى اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه أهدى رئيس جامعة طنطا درع الجامعة لرئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ، كما أهدى اللواء طبيب أحمد حسنى فوزي ، درع الأكاديمية الطبية العسكرية لرئيس جامعة طنطا.

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