رئيس جامعة طنطا يلتقي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية بالقاهرة

استقبل اللواء طبيب أحمد حسنى التاودي ، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ، اليوم ، الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، بحضور اللواء طبيب رأفت حسن أنور رياض، كبير أطباء الأسنان بالقوات المسلحة ، والدكتور محمود شكل ، الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة طنطا.



يأتى اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.



من جانبه أهدى رئيس جامعة طنطا درع الجامعة لرئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ، كما أهدى اللواء طبيب أحمد حسنى فوزي ، درع الأكاديمية الطبية العسكرية لرئيس جامعة طنطا.