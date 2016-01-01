بشائر الخير..ارتفاع الإنتاج المصري من الغاز إلى 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا..وزير البترول:تحقيق الاكتفاء الذاتي منه نهاية العام..نواب:مصر ستصبح مركزا لوجستيا لنقله وتصديره لجميع الدول المجاورة

برلماني: مصر سيكون لديها 6 مليارات متر مكعب من الغاز فى منتصف 2019

نائب: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وبدء تصديره نجاح هائل لبرنامج الرئيس السيسي

برلمانى: تصدير مصر الغاز للخارج نهاية العام الجاري قفزة تنموية تحسب للرئيس السيسي



أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول بشأن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز نهاية العام، كما أكدوا أن مصر سيكون لديها 6 مليارات متر مكعب من الغاز فى منتصف عام 2019 ، كما أن مصر ستكون مركز اكتفاء ذاتى من الغاز. وأشاروا إلى أن تمكن مصر من إنتاج 6.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز يؤكد أن مصر أصبحت من منتجي الغاز الكبار في العالم ، كما أوضحوا أن الإنتاج المصري من الغاز لنحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا يؤكد للكافة حجم وثمار المشروعات القومية العملاقة التي دشنها السيسي ومنها توجيهات الرئيس بالبحث عن الغاز والاستثمار فيه واكتشاف حقول عملاقة مثل ظهر.



قال النائب السيد حجازى ، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إن تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول بشأن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز نهاية العام أمر واقعى، خاصة أنه بعد اكتشاف حقل ظهر فسيكون لدى مصر اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى فى منتصف 2019.



وأكد حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر سيكون لديها 6 مليارات متر مكعب من الغاز فى منتصف عام 2019 ، مشيرا إلى أن مصر ستكون مركز اكتفاء ذاتى من الغاز.



وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن إعلان وزير البترول عن إنخفاض مستحقات الشركات الأجانب إلى 1.2 مليار دولار يعتبر بمثابة إنجازا كبيرا لمصر ، فى الوقت الذى نعانى فيه من توفير العملة الصعبة ، الأمر الذى يمنح ثقة للمستثمرين الأجانب وجذب للاستثمار فى مجال الغاز والمنتجات البترولية، هذا بالإضافة إلى أن قانون الاستثمار يشجع الاكتشافات البترولية.



وتابع: المشكلة التى ستواجهنا هى غاز المنازل ولكننا سنقلل من استيراد غاز المنازل ، وسيتم توصيل الغاز للمنازل والانتهاء على مراحل خلال 5 سنوات ، طبقا لتوصيات الرئيس السيسى.



وأوضح أن مصر ستصبح مركزا لوجستيا لنقل وتصدير الغاز الطبيعى جميع الدول المجاورة ، خاصة واننا لدينا الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتى تجعلنا نستورد ونصدر الغاز من والى ، مما يجعلنا بمثابة ناقلا للغاز ، الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابى على الإقتصاد القومى.



وأعرب النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تفاؤله التام بمستقبل الطاقة في مصر بعد العديد من المشاريع العملاقة التي نفذت في قطاع الطاقة وخصوصا في مجال الغاز واتجاه مصر لتصدير الغاز قبل نهاية العام الجاري.



قائلا في بيان له ، إنها خطوة غير مسبوقة أن تنجح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال وتبدأ تصديره للخارج ،منوها ان الفضل في ذلك يعود للتوجيهات الرشيدة من جانب الرئيس السيسي للعاملين في قطاع البترول بضرورة العمل على تنمية الموارد البترولية في مصر وفتح ابوابها أمام الاستثمار العالمي.



وشدد محمود أن تمكن مصر من انتاج 6.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز يؤكد أن مصر اصبحت من منتجي الغاز الكبار في العالم.



واعتبر النائب البدري احمد ضيف عضو مجلس النواب، أن قيام مصر بالبدء في تصدير الغاز للأسواق العالمية قبل نهاية العام يؤكد أنها حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز ، وأنها في سبيلها لوقف الاستيراد منه تماما وتوفير العملة الأجنبية ،كما يؤكد على السياسات التنموية الناجحة التي اتبعتها مصر في العمل على اكتشاف حقول جديدة ودفع الاستثمارات الاجنبية الي حقول الغاز والبترول.



وأكد ضيف في بيان له ، أن ارتفاع الانتاج المصري من الغاز لنحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميًا يؤكد للكافة حجم وثمار المشروعات القومية العملاقة التي دشنها السيسي ومنها توجيهات الرئيس بالبحث عن الغاز والاستثمار فيه واكتشاف حقول عملاقة مثل ظهر.



واختتم عضو مجلس النواب بيانه قائلا:" الخير قادم ومصر في طريقها لإحداث ثورة تنموية هائلة على يد الرئيس السيسي".



وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أعلن أنه يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن تسهيلات استيراد الغاز الموجودة سيتم الاستفادة منها مع تطبيق تحرير سوق الغاز الذى يتم العمل عليه تدريجيًا من خلال جهاز تنظيم سوق الغاز.



كما أعلن الملا انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 2ر1 مليار دولار بنهاية العام المالى في يونيه 2018 ، موضحًا أن أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات بلغ نحو 350ر1 مليار دولار في 30/6/2010 .



ولفت وزير البترول فى تصريحات صحفية إلى أنه من المتوقع الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل في نهاية عام 2019 وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية وشفافيتها في التعامل والاعلان الموثق عن مؤشرات ونتائج الأداء، مشيرا الى أن الإعلان عن الرقم جاء بعد الانتهاء من العام المالى بنهاية يونيه 2018 .



