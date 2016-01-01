اتحاد المصارعة: الظروف الاقتصادية تمنعنا من المشاركة في بطولات عالمية

قال العميد عصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، إن قوام المنتخب المصرى يتكون من 30 لاعبا موضحًا أن هناك 10 منهم يلعب مصارعة رومانى، 10 حرة و 10 بنات.



واضاف خلال حواره ببرنامج معكم منى الشاذلى المذاع على قناة سي بي سي تقديم الإعلامية منى الشاذلى، ان الـ 30 لاعبا كانوا سيسافرون للبطولة ولكن الظروف الاقتصادية جعلت الفريق الذى يسافر 10 لاعبين فقط بدلا من 30.



واشار إلى أن تقليل العدد جاء من وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الاولمبية ، وذلك لتقليل النفقات.

