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عبدالمحسن سلامة: نأمل في تجاوب البرلمان لملاحظاتنا على القانون الجديد.. فيديو

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:27 م
عبدالمحسن سلامة نقيب
عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين
حمزة شعيب
قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن النقابة ناقشت قانون الصحافة الجديد وتم الاتفاق على أغلب المواد، لافتا إلى أن هناك 7 مواد اختلف عليها بمجلس النقابة.

وتابع عبدالمحسن سلامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور": "فتحنا حوارا مع كل الأطراف، ولدينا أمل فى تجاوب البرلمان مع ملاحظاتنا حول مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أنه لم يحدث تجاهل لرأى الصحفيين حول القانون الجديد.

وأشار إلى أن مجلس النقابة فوض النقيب بالاتصال بمؤسسات الدولة لاطلاعها على ملاحظات الصحفيين على مشروع قانون الصحفيين، منوها بأنه أرسل ملاحظات الصحفيين لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وكل مؤسسات الدولة المعنية.

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