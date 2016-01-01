ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

المصري يهز شباك شيكو برباعية استعدادا لمباراة نهضة بركان بالمغرب

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:22 م
المصر يهز شباك شيكو
المصر يهز شباك شيكو الدقهلية برباعية استعداد لنهضة بركان
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق شيكو – أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة الدقهلية بأربعة أهداف للاشيء في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ستاد المصري وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من عارف عشري حكمًا للساحة ومعه اسلام أبو العطا وحسن جودة كمساعدين وذلك استعدادا لملاقاة فريق نهضة بركان بالمغرب يوم 18 يوليو فى اطار الجولة الثالثة للكونفيدرالية الافريقية (المجموعة الثانية).

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشيء سجله محمود وادي في الدقيقة الثامنة والعشرين بضربة رأس جميلة من تمريرة اسلام عيسى، وفي الشوط الثاني نجح المصري في اضافة ثلاثة أهداف جميلة في الدقائق الخمس الأخيرة ، حيث سجل أحمد ياسر الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين بضربة رأس من تمريرة أحمد شكري ، الذي عاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والأربعين بعد جملة تكتيكية جميلة اختتمها شكري بتسديدة بليسنج جميلة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى الأرضية لحارس مرمى شيكو.

فيما اختتم جريندو أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة بعدما اقتنص كرة كريم العراقي العرضية ليسكنها جريندو الشباك بكل هدوء ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف للاشيء.
المصري يهز شباك شيكو برباعية استعدادا لمباراة نهضة بركان بالمغرب
المصري يهز شباك شيكو برباعية استعدادا لمباراة نهضة بركان بالمغرب
المصري يهز شباك شيكو برباعية استعدادا لمباراة نهضة بركان بالمغرب
المصري يهز شباك شيكو برباعية استعدادا لمباراة نهضة بركان بالمغرب
المصري يهز شباك شيكو برباعية استعدادا لمباراة نهضة بركان بالمغرب

ترشيحاتنا

اسلام الشاطر: الأهلى بصدد الإعلان عن صفقات من العيار الثقيل

تعرف على أول من أدخل علامات الترقيم في اللغة العربية

مبابي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع الأسطورة بيليه

منع الإعلاميين من حضور حفل خطوبة شقيق محمد صلاح

بـ الجنيه..مقارنة بين عقد محمد صلاح ليفربول و رونالدو يوفنتوس

شوبير عن رحيل رونالدو: لحظة فاصلة في تاريخ الكرة

تعليق مثير من وكيل رونالدو عقب أنباء رحيله عن ريال مدريد

هشام ماجد وشيكو: نعيش تحديا كبيرا منذ انفصالنا عن أحمد فهمي.. صور

الناظر: 27 مليون أوروبي يعانون من مرض علاجه في مصر.. فيديو

وزير التعليم: ندرس عدم احتساب درجات طلاب أولى ثانوي العام القادم

رد فعل مثير لمدافع البرازيل تجاه تصريح كومباني المستفز

شاهد.. توفيق عكاشة وحياة الدرديري في شهر العسل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

هشام ماجد وشيكو: نعيش تحديا كبيرا منذ انفصالنا عن أحمد فهمي.. صور

مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

فيديو

شاهد.. رشا نبيل: قراءة فن اللامبالاة تزيد بعد اقتناء محمد صلاح له
عبدالمحسن سلامة: نأمل في تجاوب البرلمان لملاحظاتنا على القانون الجديد.. فيديو
حمدي رزق: وزارة الإسكان تسعى لتوفير وحدات محترمة وآدمية.. فيديو
شاهد..تعليق عبدالمحسن سلامة على استقالة عضو مجلس نقابة الصحفيين
نبيلة مكرم: قرار الداخلية يحل مشكلة تصويت المصريين بالخارج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟