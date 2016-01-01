المصري يهز شباك شيكو برباعية استعدادا لمباراة نهضة بركان بالمغرب

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق شيكو – أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة الدقهلية بأربعة أهداف للاشيء في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ستاد المصري وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من عارف عشري حكمًا للساحة ومعه اسلام أبو العطا وحسن جودة كمساعدين وذلك استعدادا لملاقاة فريق نهضة بركان بالمغرب يوم 18 يوليو فى اطار الجولة الثالثة للكونفيدرالية الافريقية (المجموعة الثانية).



انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشيء سجله محمود وادي في الدقيقة الثامنة والعشرين بضربة رأس جميلة من تمريرة اسلام عيسى، وفي الشوط الثاني نجح المصري في اضافة ثلاثة أهداف جميلة في الدقائق الخمس الأخيرة ، حيث سجل أحمد ياسر الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين بضربة رأس من تمريرة أحمد شكري ، الذي عاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والأربعين بعد جملة تكتيكية جميلة اختتمها شكري بتسديدة بليسنج جميلة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى الأرضية لحارس مرمى شيكو.



فيما اختتم جريندو أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة بعدما اقتنص كرة كريم العراقي العرضية ليسكنها جريندو الشباك بكل هدوء ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف للاشيء.

