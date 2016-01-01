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ديني

مرصد الأزهر: اغتيال رجل دين من أهل السنة في إيران

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:15 م
مرصد الأزهر :اغتيال
مرصد الأزهر :اغتيال رجل دين من أهل السنة في إيران
محمد شحتة
تابعت وحدة رصد اللغة الفارسية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف خبر اغتيال رجل دين من أهل السنة بمحافظة سيستان وبلوتشستان جنوب شرق إيران أمام مسجد لأهل السنة، وأعلن المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوتشستان ‏جنوب شرق إيران خبر اغتيال أستاذ بارز من أهل السنة ‏في الحوزة العلمية وجامعة مدينة خاش بالمحافظة ‏صباح اليوم الخميس 5 يوليو رميًا بالرصاص.‏

وحسبما نقلت وكالة أنباء أبنا الإيرانية، قال "علي موحدي راد" المدعي ‏العام بمحافظة سيستان وبلوتشستان: إن اغتيال ‏عالم أهل السنة "مولوي عبد الشكور كرد" بسبب ‏اختلافات قبلية ونزاعات عرقية في مدينة خاش ‏جنوب شرقي إيران وليس أمنيًا.

وأضاف: أن هذه الحادثة وقعت أمام مسجد أهل ‏السنة بمدينة خاش حيث قتل رميًا بالرصاص وهو يبلغ من ‏العمر 50 عامًا.‏

وأفادت بعض المصادر أنه تم التعرف على هوية ‏القاتل وصدر أمر قضائي باعتقاله.‏

وقال "موحدي" إن مراسم التشييع ستقام غدا الجمعة بحضور العلماء ‏والمسؤولين وطوائف الشعب المختلفة في المسجد ‏الكبير لأهل السنة في مدينة خاش.

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