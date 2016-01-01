استقالة جديدة تلحق بإدارة ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عبر حسابه بموقع تويتر عن قبوله استقالة سكوت برويت رئيس وكالة حماية البيئة، الذي تلاحقه اتهامات باستغلال منصبه.



وذكر ترامب: "لقد قبلت استقالة برويت الذ أدي عملا رائعا، وسوف أكون دائما شاكرا له على هذا"، وأضاف: "مجلس الشيوخ وافق على أن يقوم نائبه في الوكالة أندرو ويلر بمهامه كمسؤول بالنيابة".

