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أخبار العالم

استقالة جديدة تلحق بإدارة ترامب

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:11 م
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عبر حسابه بموقع تويتر عن قبوله استقالة سكوت برويت رئيس وكالة حماية البيئة، الذي تلاحقه اتهامات باستغلال منصبه.

وذكر ترامب: "لقد قبلت استقالة برويت الذ أدي عملا رائعا، وسوف أكون دائما شاكرا له على هذا"، وأضاف: "مجلس الشيوخ وافق على أن يقوم نائبه في الوكالة أندرو ويلر بمهامه كمسؤول بالنيابة".

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