ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب الاتحاد المصري للتنس بالشطب النهائى للاعب عمر عصر

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:20 ص
اللاعب عمر عصر
اللاعب عمر عصر
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إنه سيتم استدعاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجرد حصول الحكومة على ثقة البرلمان على خلفية إيقاف لاعب تنس الطاولة عمر عصر.

وأشار "البطيخي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن اتحاد تنس الطاولة قد أبلغ لجنة الرياضة بالبرلمان بقيام اللاعب عمر عصر ببعض السلوكيات التى تخالف السياسة المصرية، وذلك قبل لعبه المباراة أمام منافسه التركي، لافتا إلى أنه قام بتحية منافسه وتوصيته بالسلام على خليفة المسلمين "أردوغان" على حد وصفه.

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على أنه مع ثبوت التهم سابقة الذكر، فإن إيقاف اللاعب عمر عصر لسنة واحدة لا يكفي، ولابد من تغليظ العقوبة لتصل إلى حد الشطب النهائي من الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

كان الاتحاد المصري لكرة التنس قد أصدر قرار فى وقت سابق بإيقاف لاعب تنس الطولة، عمر عصر، لسبه مصر، قبل مباراته _فى دورة العاب البحر المتوسط، المقامة فى اسبانيا_مع منافسه التركي، وانسحابه منها، على حد ادعاء الاتحاد.

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

حكم السرحان فى الصلاة

الصين تنتقد إيران لتهديدها بوقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز

المكرونة الفوتشيني أكلة أوروبية عشقها المصريون ..الطريقة الأصلية

كاميرات المراقبة تكشف سرقة 20 ألف جنيه من مركز شباب الوايلي

موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو

معهد الفلك: وقوف كوكب الزهرة بجانب كوكبة الأسد الاثنين المقبل

نجوم الطرب وأمسية شعرية ضمن نشاط التنمية الثقافية

اتحادات التنس العالمية تتهم بي أوت كيو بالبث غير القانوني

توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور

خبير عقاري: قانون التصالح في المباني يسري في تلك الحالات

نيمار قضى 13 دقيقة و50 ثانية متعمدا تمثيل الإصابة في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو: تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ومرسى قبل بيان 3 يوليو..ووزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق
عبد الرحمن حمود:الدولة أمام تحد كبير للقضاء على الاستروكس
مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو
محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟