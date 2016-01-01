برلماني يطالب الاتحاد المصري للتنس بالشطب النهائى للاعب عمر عصر

قال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إنه سيتم استدعاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمجرد حصول الحكومة على ثقة البرلمان على خلفية إيقاف لاعب تنس الطاولة عمر عصر.



وأشار "البطيخي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن اتحاد تنس الطاولة قد أبلغ لجنة الرياضة بالبرلمان بقيام اللاعب عمر عصر ببعض السلوكيات التى تخالف السياسة المصرية، وذلك قبل لعبه المباراة أمام منافسه التركي، لافتا إلى أنه قام بتحية منافسه وتوصيته بالسلام على خليفة المسلمين "أردوغان" على حد وصفه.



وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على أنه مع ثبوت التهم سابقة الذكر، فإن إيقاف اللاعب عمر عصر لسنة واحدة لا يكفي، ولابد من تغليظ العقوبة لتصل إلى حد الشطب النهائي من الاتحاد المصري لتنس الطاولة.



كان الاتحاد المصري لكرة التنس قد أصدر قرار فى وقت سابق بإيقاف لاعب تنس الطولة، عمر عصر، لسبه مصر، قبل مباراته _فى دورة العاب البحر المتوسط، المقامة فى اسبانيا_مع منافسه التركي، وانسحابه منها، على حد ادعاء الاتحاد.