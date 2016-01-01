شاهد..تعليق عبدالمحسن سلامة على استقالة عضو مجلس نقابة الصحفيين

علق عبدالمحسن سلامة على تقدم أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بطلب لمجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية لإعفائه بشكل نهائي من عضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين، مؤكدا أن أبو السعود في رحلة علاجية في الخارج وغير موجود في مصر و سيتواصل معه لإثنائه عن القرار ، وشرح الموقف كاملا حول مشروع قانون الصحافة.



وتابع عبدالمحسن سلامة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"،:" فتحنا حوار مع كل الأطراف، ولدينا أمل فى تجاوب البرلمان مع ملاحظاتنا حول مشروع القانون الجديد مشيرا إلى أنه لم يحدث تجاهل لرأى الصحفيين حول القانون الجديد.



وأشار إلى أن مجلس النقابة فوض النقيب بالإتصال بمؤسسات الدولة لإطلاعها على ملاحظات الصحفيين على مشروع قانون الصحفيين، منوها أنه أرسل ملاحظات الصحفيين لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وكل مؤسسات الدولة المعنية.

