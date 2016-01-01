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توك شو

غدا.. صباح البلد يناقش دور السنة النبوية في محاربة الجمود الفكري

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:27 م
صدى البلد
توك شو
يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الجمعة فقرة للإعلامي أحمد مجدي يناقش فيها دور السنة النبوية الشريفة في مواجهة ومحاربة الجمود الفكري وخاصة من طرف المتشددين ، حيث يستضيف في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج ايضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.

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