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محافظات

صحة الدقهلية تطلق حملات مستمرة للرقابة على سوق الدواء..صور

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:30 م
صحة الدقهلية حملات
صحة الدقهلية حملات مستمرة للرقابة على سوق الدواء
همت الحسينى
اكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه وجه بإستمرار حملات التفتيش الصيدلى على كافة المؤسسات الصيدلية و التأكد من إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري و ضبط المخالفين و الحفاظ على سلامة المواطنين.

واضاف ان لجنة من التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية ببلقاس قامت بالمرور المفاجئ على إحدى الصيدليات بقرية تابعة لمركز بلقاس و قد أسفر التفتيش عن عدم تواجد المدير الصيدلى المسئول وتم ضبط عدد (23) صنفا باجمالى (148) أمبولا و فيالات ، (74) بخاخا ، (56) زجاجة ، (169) قرصا ،(35) أنبوبة. وهى عبارة عن عينات طبية مجانية غير قابلة للبيع و غير مصرح بوجودها فى المؤسسات الصيدلية.

كما تم ضبط عدد صنفين باجمالى (9) فيالات ،(110) اقراص وهى أصناف منتهية الصلاحية وضبط عدد (6) أصناف باجمالى (87) قرصا وهى عبارة عن أصناف مهربة و غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم التحفظ على جميع الأصناف بمعرفة التفتيش الصيدلى لحين صدور قرار النيابة بشأن المضبوطات و تحرير محاضر بالمخالفات السابقة.وقد وجه وكيل الوزارة الشكر لفريق التفتيش الصيدلى بإدارة بلقاس على مجهودهم فى الحملات الرقابية.
صحة الدقهلية تطلق حملات مستمرة للرقابة على سوق الدواء..صور
صحة الدقهلية تطلق حملات مستمرة للرقابة على سوق الدواء..صور
صحة الدقهلية تطلق حملات مستمرة للرقابة على سوق الدواء..صور
صحة الدقهلية تطلق حملات مستمرة للرقابة على سوق الدواء..صور
صحة الدقهلية تطلق حملات مستمرة للرقابة على سوق الدواء..صور

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