ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

فهم مقاصد السنة النبوية.. موضوع خطبة الجمعة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «فهم مقاصد السنة النبوية ضرورة عصرية لمواجهة الجمود الفكري»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة أنها واثقة في سعة أفقهم الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

ترشيحاتنا

بالأرقام .. عدد الوحدات المطروحة في مختلف برامج الإسكان

محامي تركي آل الشيخ: بلاغ حول الـ261 مليون جنيه المقدمة لمجلس الاهلى

منع الإعلاميين من حضور حفل خطوبة شقيق محمد صلاح

الجرين ايجلز تفضح قناة الجزيرة ومؤامرتها لتشويه مصر

علي جمعة: يجوز قراءة آية أو جزء منها بعد سورة الفاتحة فى الصلاة

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي للتخلي عن أزارو

ذا ناشيونال تبرز نجاح مصر في تحقيق فائض بالموازنة لأول مرة منذ 15 عاما

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أحداد يطير إلى المغرب للمشاركة فى مؤتمر الدفاع الحسني

شاهد.. رشا نبيل: قراءة فن اللامبالاة تزيد بعد اقتناء محمد صلاح له

شاهد.. حسن كامي: اختلاف الديانة أجل زواجي عاما ونصف

مبابي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع الأسطورة بيليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

فيديو

محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: يوضح خطوات صرف المعاشات
مخرج فيلم قلب أمه: كل التفاصيل كانت محسومة قبل التصوير.. فيديو وصور
شاهد.. حسن كامي: اختلاف الديانة أجل زواجي عاما ونصف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟