بـ الجنيه..مقارنة بين عقد محمد صلاح ليفربول و رونالدو يوفنتوس



ويبلغ قيمة عقد كريستيانو رونالدو بالجنيه المصرى ما يقرب من 11 مليون جنيه و520 ألف جنيه أسبوعيا وما يساوى 670 ألف جنيه 1 مليون و 645 جنيها و 71 قرشا يوميا و68 ألفا 571 جنيها و71 قرشا فى الساعة و 1142 جنيها و 85 قرشا فى الدقيقة و19 جنيهات و 03 قرش فى الثانية الواحدة .

نجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تثبيت خطاه الناجحة مع صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي، وقام الريدز بتجديد تعاقده مع الفرعون المصري لمدة خمس سنوات قادمة بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وفقا لتقارير الصحافة الإنجليزية.ومن جانبه يظهر اللاعب البرتغالي الأفضل في العالم "كريستيانو رونالدو" نجم ريال مدريد صاحب الـ 33 عاما الذي ابهر العالم بطريقته في اللعب ولياقته البدنية رغم تقدمه في السن، ولكن ليس تجديدا للنادي الملكي بل انتقال السيدة العجوز نادي يوفنتوس الإيطالي .وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى أن رونالدو سينتقل خلال الفترة المقبلة إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، بعقد يمتد لـ4 سنوات، ويتقاضى 30 مليون يورو سنويا، و576 ألف يورو أسبوعيا.وينشر لكم موقع صدى البلد مقارنة بين عقدين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو بالجنية المصري:"محمد صلاح :" ويبلغ قيمة عقد محمد صلاح بالجنيه المصرى ما يقرب من 4 ملايين جنيه و 695 ألفا و60 جنيها أسبوعيا وما يساوى 670 ألف جنيه 851 ألف جنيه و42 قرشا يوميا و27 ألفا 952 جنيها و14 قرشا فى الساعة و 465 جنيها و 86 قرشا فى الدقيقة و7 جنيهات و 76 قرشا فى الثانية الواحدة .كما يتقاضى محمد صلاح 18 مليونا و776 ألف جنيه شهريا و225 مليونا و312 ألف جنيه سنويا ومليار و126 مليونا و560 الف جنيه فى السنوات الخمس المقبلة.كريستيانو رونالدو