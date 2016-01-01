محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بالغربية .. صور

حصل موقع صدى البلد على صور للنجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزى أثناء تواجده في حفل خطوبة "نصر" شقيقه بفيلا العبد على طريق "طنطا _ كفر الزيات " بمحافظة الغربية.



جدير بالذكر أنه تم منع الصحفيين من دخول حفل الخطوبة علي الرغم من وصول محمد صلاح وبرفقته طفلته مكه وزوجته قادما من القاهرة عقب انتهاء إجازته بلبنان لحضور حفل خطوبة شقيقه الأصغر.

