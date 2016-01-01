موازنة البرلمان: 4 مليارات فائضا أوليا بموازنة 2017 دليل الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تصريحات الدكتور محمد المعيط وزير المالية عن أن هناك فائضا أوليا بقيمة ٤ مليارات جنيه بنسبة 0.2%من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، هو أحد بوادر الخير ودليل على نتائج الاصلاح الاقتصادي.



وقال "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الفائض في موازنة العام المالي السابق هي عبارة عن الفرق بين الايرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد الديون، مشيرًا إلى أن الفائض في الموازنة مؤشر جيد وهو دليل على التقدم الاقتصادي والتقليل من عجز الموازنة.



وأشار" وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن زيادة الفائض من الموازنة يقلل من خدمة الدين وفوائده وخفض من عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن المستهدف من خطة الحكومة خلال الاربع سنوات القادمة خفض عجز الموازنة إلى 4% بدلًا من 8%.