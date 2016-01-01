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برلمان

برلماني يطالب باستغلال فائض الموازنة في المطالبات الملحة للبسطاء

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:09 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد
عبدالله خالد
قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما أعلن عنه الدكتور محمد المعيط وزير المالية عن أن هناك فائض أوليا بقيمة ٤ مليارات جنيه بنسبة 0.2%من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، أمر بحاجة إلى توضيح من الوزير مبينًا أسباب الفائض، في حين أن هناك بعض الوزارات كان لديها عجز في ميزانيتها.

وأشار "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه على الوزير توضيح مصادر الفائض الـ4 مليار ومن اي اتجاه، وهل الوزارات كانت مستكفية من الموازنة التي كانت محددة لهم خاصة وزارتي التعليم والصحة، أم أنه قصور من الوزارات في استخدام ميزانياتها مما نتج فائض مرحل للسنة المالية الجديدة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الفائض في موازنة العام المالي السابق سوف ترحل للموازنة الجديدة مما يقلل العجز في الموازنة للعام الجديد، مؤكدًا أهمية استغلال الفائض في المطالبات الملحة للمواطنين البسطاء، في مجالات الصحة والتعليم أو برامج الحماية الاجتماعية، لانها الثلاث الاوجه الموجهة للمواطنين الاكثر فقرًا.

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