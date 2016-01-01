ضبط محاولات تهريب تقاوى زراعية ومستلزمات جراحة أسنان وجهاز تجسس بالمطار.. صور

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من إحباط محاولات تهرب جمركى لكمية من التقاوى الزراعية ومستلزمات جراحة الأسنان وقلم تنصت وتجسس.



وقالت مصادر جمركية، إنه تم ضبط كمية من التقاوي الزراعية ومستلزمات جراحة الاسنان، بحوزة راكب أردني على رحلة خطوط طيران العربية، بقيمة 591000 جنيه.



وتم ضبط راكب روماني الجنسية، قادم من رومانيا ترانزيت القاهرة مطار برج العرب، بحوزته قلم تجسس مزود بكاميرا وكارت ميمورى ٣ جيجا وميكروفون.



وتم الاشتباه في راكبة مصرية قادمة من الشارقة على خطوط طيران العربيه، وبتفتيش حقائبها تبين وجود كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان داخل عبوات، وقدرت التعويضات بمبلغ 108400 جنيه.



قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الموانئ الجوية تحرير 3 محاضر ضبط جمركى برقم و لسنة 2018 وحجز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.