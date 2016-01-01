أبطال مصارعة المتوسط يروون لحظات التتويج وسر تألق الإسكندرانية.. فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم" المذاع على شاشة سي بي سي cbc، في حلقة اليوم الخميس، أبطال لعبة المصارعة، الذين توجوا بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في إسبانيا.



وحل كل من هيثم محمود أحمد الحاصل على الميدالية الذهبية، ومحمد إبراهيم السيد الحاصل، على الميدالية الفضية، وأحمد حسن على الحاصل على الفضية، وحسام محمد مصطفى الحاصل على الفضية، وسامي حمدي أمين الحاصل على البرونزية، وسمر عامر حمزة الحاصلة على البرونزية، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في الحلقة.



وأوضح اللاعب أحمد حسن، السبب في أن أغلبية الحاصلين على الميداليات في لعبة المصارعة من مدينة الإسكندرية قائلا: "كلنا رحنا لعبنا مصارعة، بعد كابتن كرم جابر ما خد الميدالية في 2004 وحتى قبل هذا العام كنا بنشوفه مثل أعلى".



وكشف أحمد حسن أن المباراة التي أهلته للفوز باللقب كانت مع لاعب إسباني ويعتبرها أهم مباراة ورغم خوفه منها، بسبب عامل الأرض، إلا أنه تمكن من الفوز عليه بنتيجة 10-0.



وقال اللاعب هيثم محمود إنه أصغر أشقائه الأربعة والذين جميعهم يلعبون المصارعة، لذا تعلمها منهم، مازحا أنه حينما يتحدث مع أشقائه يتحدث بلغة المصارعة.



وأضاف هيثم أن أغلب أشقائه حازوا ميداليات في المصارعة، لكن محليا وليس دوليا، ورغم أنهم بدأوا في سن صغيرة إلا أنهم يتوقفون بعد سن معين عن اللعبة بسبب عدم شهرتها.



وعن آخر مباراة أهلته للذهبية، قال: "كانت مع لاعب تركي وتركيا من أقوى الدول في حوض البحر المتوسط وفي تاريخ المصارعة بشكل عام، وكان المنافس بطل عالم وبطل أوروبا أكتر من مرة، للأسف أول جولة خسرت 7-2 لكن في الجولة التانية قدرت أغير الماتش وكسبت 9-7 الجمهور والمدربين ماكانوش مصدقين".



وكشفت اللاعبة سمر عامر الحاصلة على الميدالية البرونزية، أنها حينما شاهدت اللعبة عام 2012، أعجبت بها وقررت لعبها.



أما اللاعب محمد إبراهيم الحاصل على الميدالية الفضية، قال إن مباراته النهائية كانت مع بطل فرنسا، وكان فائزا في الجولة الأولى، لكن فاز بطل فرنسا في النهاية.



وقال اللاعب حسام محمد صاحب البرونزية إن مباراته النهائية كانت مع بطل أوروبا، لاعب إيطالي، ورغم أنه كنت الفائز طوال المباراة لكن آخر دقيقة قلبت الموازين، ثم لعب على البرونزية مع بطل فرنسا وفاز عليه 3-2.



أما اللاعب سامي حمدي، فقال إنه فاز في آخر 3 ثوان من المباراة بعدما كانت النتيجة لصالح بطل مقدونيا وكانت المباراة الأخيرة مع بطل العالم 4 مرات، كوبي مجنس بإيطاليا.



وقالت سمر عامر إنها خسرت أول مباراة لها مع بطلة إيطاليا، بسبب سوء التحكيم الذي أعطاها العديد من الإنذارات وكانت ثاني مبارياتها مع أول عالم وتركيا واستطاعت الفوز عليها وفازت في ثالث مباراة مع فرنسية بطلة أوروبا وخامس عالم والمباراة الأخيرة كانت مع إسبانية وفازت بها 10-0.