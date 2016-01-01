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محافظات

اليوم: قطع الكهرباء عن مدن قليوب وقها

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:37 ص
اليوم : قطع الكهرباء
اليوم : قطع الكهرباء عن مدن قليوب وقها
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي اليوم الجمعة عن مدينة قليوب وذلك من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا. 

وقالت الشركة إن من أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مغذى هوائي ( طنان) ومن أهم المناطق المتأثرة بالفصل ( الوحدات الصحية بالقرى ، عمليات المياه والصرف ،شركة الأغذية ،المصنع الحربي ).

كما سيتم أيضا قطع التيار الكهربائى عن محطة محولات قها من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة صباحا أيضا لأعمال الصيانة في بعض الخطوط.

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