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فن

ننشر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هياتم

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:37 م
صدى البلد
احمد البهى
علم صدي البلد من مصدر مقرب للفنانة هياتم رفض ذكر اسمه ، انها تعاني من مرض خطير منذ ما يقرب من ثلاثة اشهر تقريبا ، الا انها كانت ترفض الاعلان عن هذا الامر مطلقا ، بل كانت تفرض حالة من السرية حول هذا الامر ، ولم تكشف عنه الا لعدد قليل من المقريبن لها ، بعضهم داخل الوسط الفني.

وتابع المصدر ان الفنانة هياتم في حالة صحية غير مطمئنة الي حد كبير ، حيث انها تعاني من وجود ورم ، وتتلقي العلاج حاليا ، الا انه وصف حالتها بالخطيرة.

يذكر ان صدي البلد علم من مصادره داخل المستشفي الذي تتلقي فيها الفنانة هياتم العلاج ان تم نقلها الي العناية المركزة بعد ارتفاع في درجة حرارتها.

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