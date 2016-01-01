حملات أمنية ومرورية وتموينية بالمحافظات لضبط الخارجين عن القانون.. إزالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بالمنيا.. تحرير 177 مخالفة متنوعة بـ أبوتشت

ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم نصف كيلو "فودو" بالقليوبية

ضبط 67 مخالفة مرافق بدون ترخيص بسوهاج

تحرير 367 محضرا خلال حملة على كافة الأسواق دمياط



شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات، اليوم الخميس حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة، ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات بكافة صورها.



ففي محافظة القليوبية.. ألقت قوات الأمن القبض على 7 تجار مخدرات في حملة مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية على البؤر الإجرامية بشبرا الخيمة وبحوزتهم كيلو جرام حشيش ونصف كيلو جرام بانجو ونصف كيلو جرام "فودو" ومبلغ مالي و3 قطع سلاح أبيض.



وتلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بشن حملة مكبرة استهدفت بعض البؤر الإجرامية في حي شرق شبرا منها الوحدة العربية والكابلات ومنشية الحرية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 7 تجار مخدرات وهم "بسام س" و"سعيد ط" و"أحمد ع" و"عبد الحفيظ ع" و"محمد خ" و"حسن ح" و"مصطفى ز" عاطلين، وضبط بحوزتهم كيلو حشيش ونصف بانجو ونصف "فودو" ومبلغ مالي و3 قطع سلاح أبيض وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.



وفي محافظة المنيا.. أوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال بناء 5 أبراج مخالفة لقانون 119 لسنة 2008 بقرية نزلة حسين، خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف التصدي لكل من يخالف القوانين الصادرة.



وقال رئيس مركز المنيا محمد سيد إنه تم التحفظ على كافة معدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا التصدي لحالات البناء المخالفة سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.



كما أسفرت الحملة عن تنفيذ حالتي إزالة تعد على أراض زراعية بمساحة 6 قراريط و12 سهما بقرية نزلة أسمنت، وحالة تعدى واحدة على أراض زراعية بمساحة قيراط بقرية أتليدم.



وفي محافظة دمياط .. أعلنت مديرية التموين والتجارة تحرير 367 محضرا خلال حملة تموينية مكثفة على كافة الأسواق لعملية ضبط الأسعار والقضاء على المخالفات السلعية، وشملت الحملة تحرير 244 محضرا في الأسواق وذلك للغش التجاري وعدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من التسعيرة وعدم وجود شهادات صحية.



كما شملت تحرير 70 محضرا للمواد البترولية والبوتجاز وتشمل البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان، كما شملت 53 محضرا للمخابز وتشمل نقص وزن وتوقف عن الإنتاج والبيع خارج المنظومة.



وفي محافظة سوهاج .. أزالت حملة أمنية مكبرة من مديرية أمن سوهاج بالتعاون مع إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمحافظة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 8 مراكز بدائرة المحافظة.



كما نفذت أجهزة الأمن بسوهاج حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة والمرور بمدن المحافظة وضبط المخالفين من الباعة الجائلين وتأكيد قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.



وأسفرت الحملة التي تمت بمشاركة ضباط المرور والمرافق عن ضبط 67 مخالفة مرافق تنوعت ما بين إشغالات وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وضبط 5 بائعين جائلين وإزالة كشكين و5 فرش فاكهة بدون ترخيص و6 مخالفات إشغال طريق من الشوارع والميادين.



وفي محافظة قنا .. شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن تحرير 177 مخالفة متنوعة بمدينة أبوتشت منها 89 حالة إزالات إدارية و10 حالات إزالة إشغالات بالطريق العام و6 حالات مخالفة قانون نظافة و3 مخالفات إدارة منشأه بدون ترخيص و4 مخالفات بائع متجول و6 مخالفات عدم حمل شهادة صحية و9 حالات مضبوطات متنوعة ومخالفتي إلقاء قمامة على جانبي الطريق وكذا تحرير 48 مخالفة قانون.



وفي القليوبية.. شنت مباحث التموين حملة مكبرة على المصانع غير المرخصة أسفرت عن غلق 6 مصانع بدون ترخيص تعمل في مجالات وأنشطة مختلفة.



وكانت معلومات وردت لإدارة مباحث التموين بالقليوبية بقيام عدد من المصانع المجهولة بتقليد الماركات الشهيرة وقيام أصحابها بإدارتها بدون ترخيص.



وقامت حملة مكبرة تمكنت من ضبط محمد.ح " المسؤول عن مصنع لتصنيع الأحذية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط بحوزته 2 ماكينة تصنيع أحذية و500 قالب خشب و100 زوج أحذية حريمي تحت التجهيز و500 زوج أحذية حريمي منتج نهائي.



ما تم ضبط أحمد م، المسؤول عن مصنع لتصنيع الكرتون؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص ونبيل ن.ع المسؤول عن مصنع لتصنيع الملابس الداخلية؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص.



وكذلك ضبط " علاء أ" المسؤول عن مصنع حلويات شرقية؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، ومحسن ع" المسئول عن مصنع لتصنيع البدل الرجالي بدائرة مركز طوخ؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص، وإبراهيم ح."المسؤول عن مصنع لتصنيع الشنط البلاستيك؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص.