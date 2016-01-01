انقطاع المياه لمدة 11 ساعة عن الزاوية الحمراء اليوم

أعلن اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حي الزاوية الحمراء، عن انقطاع مياه الشرب اليوم الجمعة بعدة مناطق.



وتابع رئيس الحي في تصريحات صحفية أن الانقطاع سيكون بمناطق : الأشراف - أرض الجنينة - الأميرية البلد - الأحلام - أبو ليلة - مساكن الضباط ، من الواحدة ظهرًا حتى الـ12 من منتصف الليل.



وقال رئيس الحى، إن سبب انقطاع المياه هو أعمال ربط خطوط المياه بشارعي الشركات وبورسعيد ، مناشدا المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، باتخاذ الاحتياطات، وتخزين مياه طوال فترة الانقطاع.



من جانبها تهيب شركة المياه بالقاهرة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.