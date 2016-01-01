فتح حدائق القاهرة بالمجان اليوم وغدًا بمناسبة عيدها القومي

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه سيتم فتح الحدائق لمدة يومين بداية من اليوم الجمعة مجانًا ولمدة يومين بمناسبة العيد القومى للمحافظة.



هذا وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها الـ 1049 اليوم الجمعة، ويوافق السادس من يوليو كل عام بالتزامن مع إنشاء العاصمة في عهد الخليفة الفاطمى عام 969 م.



وعقدت محافظة القاهرة مؤتمرًا صحفيًا أمس الخميس برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بمناسبة الاحتفال بعيدها القومى، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين بحضور عدد من قيادات المحافظة على رأسهم اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة.



وكشف المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عن برنامج المحافظة للاحتفال واوضح أنه سيؤدي صلاة الجمعة اليوم فى مسجد محمد علي بحضور عدد من الوزراء أبرزهم وزير التنمية المحلية والنقل والأوقاف والقوى العاملة، ضمن برنامج الاحتفالات.



وأضاف عبدالحميد أن برنامج الاحتفالات يتضمن تنظيم مؤتمر للشباب بعنوان "معًا من أجل مصر" وسيتم افتتاحه يوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة عين شمس، وستشمل تنظيم رحلات للشباب للأماكن السياحية بالمحافظة، على أن تنتهى فعالياته يوم الخميس القادم.



وأوضح المحافظ، أنه سيتم إصدار كتاب رسمى من المحافظة يحكى تاريخ العاصمة منذ تأسيسها وحتى الأن بكل العصور التي مرت بها بالتفصيل والمحافظين الذين توالوا على قيادتها، بالتعاون مع أساتذة متخصصين فى التاريخ بالجامعات.



كما استعرض المؤتمر إنجازات المحافظة خلال عام والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.