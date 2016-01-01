أحداد يطير إلى المغرب للمشاركة فى مؤتمر الدفاع الحسني

غادر المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة، منذ قليل متوجها إلي المغرب وذلك للمشاركة في المؤتمر الصحفي والتكريم الذي يقيمه له ناديه السابق الدفاع الحسني الجديدي بعد انتقاله رسميا للزمالك.



ومن المقرر أن يلحق أحداد ببعثة الزمالك في ألمانيا الأحد المقبل.. حيث سيغادر من المغرب إلى ألمانيا مباشرة.



وسيتواجد في مؤتمر تكريم أحداد بالمغرب المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ممثلا عن النادي.

