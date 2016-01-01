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برلمان

برلمانى: منظومة محو الأمية فاسدة وتحتاج لتغيير جذري

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:06 ص
النائب مصطفى كمال
النائب مصطفى كمال الدين حسين
عبد الرحمن سرحان
أعرب النائب مصطفى كمال الدين حسن، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، عن استيائه الشديد من الفساد الذي يسيطر على كل جنبات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تغيير جذري، لتكون بداية لقيام وتطوير المنظومة.

وأضاف "كمال الدين" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن فساد المنظومة بات يكمن فى الهدف غير النبيل من الحصول على الشهادة، إذ تأخذ شهادات محو الأمية الآن لمجرد الحصول على وظيفة ما، وليس لغرض التعلم، وهو أمر ساعد عليه النظام الحالي، من خلال نظام الامتحانات وطريقة الدراسة.

وأوضح أن الأمر الأشد خطورة فى محو الأمية، هو عدم تعلم أطفال المدارس للقراءة والكتابة، على الرغم من أن كثيرا منهم تخطو الصف الرابع والخامس، وهو أمر مزعج للغاية، ولا يبشر بأي تطوير للتعليم.

ولفت عضو تعليم البرلمان إلى أن الفساد المالى سيطر بشكل كبير على منظومة محو الأمية، حيث يأخذ المدرسون حوافز وتصرف الدولة من ميزانيتها أموالا طائلة فى القطاع، دون فائدة تذكر من وراءه.

وأشار النائب إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد ناقشت قضية محو الأمية مع لجنة التعليم بالبرلمان، وأكدت على عزمها على تغيير النظام، إلا أن شيئا لم يحدث بعد، مطالبا الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنظومة، لاسيما وأنها شديدة الحساسية، وتعتبر من أعمدة تقدم الشعوب.

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