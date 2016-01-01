ننشر مواعيد وأماكن اختبارات المرحلة الثانية لاكتشاف الموهوبين رياضيا فى المحافظات

ينشر موقع «صدي البلد» مواعيد وأماكن اختبارات المرحلة الثانية لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا لإعداد «بطل أوليمبي» في جميع المحافظات، والتي تبدأ فى 10 يونيو إلى 30 يونيو المقبل .حيث تشمل المرحلة الثانية الإنتقاء من بين الموهوبين رياضيا الذين تم قبولهم فى المرحلة الاولي وذلك عن طريق لجنة فنية متخصصة من اتحاد 9 ألعاب هي «المصارعة – الملاكمة – التايكوندو – الجودو – رفع الأثقال – ألعاب القوي – تنس الطاولة – كرة اليد – كرة السلة» .وكانت المرحلة الأولي من الاختبارات الرياضية والطبية قد بدأت خلال الفترة من 21 فبراير وحتي 22 مارس الماضي، لانتقاء الموهوبين رياضيا من الطلاب بالمحافظات، وخلال الفترة من 25 مارس وحتي 16 يونيو تم إدخال بيانات كافة المتقدمين ونتائج اختباراتهم على الحاسب الآلي لإنشاء قاعدة بيانات لهم وتحديد أعداد الطلبة المقبولين وعمل الاحصائات اللازمة، حيث بلغ عدد المتقدمين 70 ألف طالب والمقبولين من المرحلة الأولي بجميع المحافظات حوالي 14 ألف طالب بما يعادل 20% من إجمالي الطلبة المتقدمين .بينما تشمل المرحلة الثانية من اكتشاف الموهوبين اختبار بدني مهاري لانتقاء الموهوبين عن طريق اختبارهم بقواعد فنية واحدة عادلة بمعرفة اللجنة المشكلة من كل أتحاد، وكذلك الكشف الطبي الدقيق على الطلبة قبل الاختبارات لتحديد مدي لياقتهم الطبية عن طريق اللجنة الفرعية لهيئة التأمين الصحي، فيما يتم تجميع الطلبة بمعرفة مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظات ويتم تسليم كشوف الاختبارات لممثلي اتحادات الألعاب لإجراء الاختبارات على أن يتم إعادتها إلى اللجنة الرئيسية متضمنة النتائج النهائية للموهوبين رياضيا واللائقين طبيا .