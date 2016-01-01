وفاء عامر تستمتع بأجواء الصيف على حمام السباحة.. صور

شاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها بصور اثناء قضائها اجازاتها الصيفية في الساحل الشمالي ، عبر صفحتها الشخصيه علي موقع الصور الشهير انستجرام.



وظهرت وفاء عامر باطلالة مختلفة من خلال ارتدائها فستانا من اللون اللبني، وهو ما لاقي استحسان جمهورها ، مؤكدين انها دائما ما ترتدي ملابس تتميز بالأناقة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانةه وفاء عامر مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان ، وفيلم كارما مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه خلال موسم عيد الفطر المبارك.