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فن

وفاء عامر تستمتع بأجواء الصيف على حمام السباحة.. صور

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:19 م
صدى البلد
احمد البهى
شاركت الفنانة وفاء عامر، جمهورها بصور اثناء قضائها اجازاتها الصيفية في الساحل الشمالي ، عبر صفحتها الشخصيه علي موقع الصور الشهير انستجرام.

وظهرت وفاء عامر باطلالة مختلفة من خلال ارتدائها فستانا من اللون اللبني، وهو ما لاقي استحسان جمهورها ، مؤكدين انها دائما ما ترتدي ملابس تتميز بالأناقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانةه وفاء عامر مسلسل نسر الصعيد مع الفنان محمد رمضان ، وفيلم كارما مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه خلال موسم عيد الفطر المبارك.
وفاء عامر تستمتع بأجواء الصيف على حمام السباحة.. صور
وفاء عامر تستمتع بأجواء الصيف على حمام السباحة.. صور

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