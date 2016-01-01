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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بتزوير مستندات حكومية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:00 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
رامى المهدي
قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير مستندات حكومية مقابل أموال من المواطنين بمنطقة الخليفة.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة أن عاطلا يزاول نشاطا غير مشروع في مجال تزوير المستندات وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية داخل مسكنه وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على مستندات مزورة.

واعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية

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