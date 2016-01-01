السلطات السعودية تلقي القبض على متحرش البلاي ستيشن

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، الخميس، أن سلطات المملكة استطاعت إلقاء القبض على شاب متهم بالتحرش واستغلال الأطفال جنسيًا عبر ألعاب البلاي ستيشن، ويعرف في مواقع التواصل الاجتماعي باسم «طمبق»، وذلك بعد ساعات من إصدار النائب العام السعودي أمرا بالقبض عليه.



وأوضحت الصحيفة أن مغردين طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على المتهم عبر هاشتاج «#نطالب_بالقبض_على_طمبق»، عقب تداول مقاطع مسيئة له إذ حاول استدراج الأطفال لممارسات غير لائقة تندرج تحت طائلة «التحرش»، وفي ذات الوقت فضح آخرون ممارساته عبر نشر مقاطع صوتية له في مواقع التواصل وهو يحاول استدراج الأطفال، حسب الصحيفة.

