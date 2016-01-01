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أستاذ النقد الموسيقي يوضح الفرق بين الأغنية الشعبية والشعبوية

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:51 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة ياسمين فراج أستاذ النقد الموسيقي، أن هناك فرقا بين ما هو شعبي وما هو شعبوي، والأغنية الشعبية هي الأغنية الفلكلورية مجهولة المصدر ويتوارثها الأجيال، أما الشعبوية فهو مصطلح ظهر في روسيا يعبر عن الأغاني التي تتوغل في الطبقات الشعبية.

وأشارت خلال حوارها مع محمد الباز في برنامج «90 دقيقة»عبر فضائية «المحور»؛ أن الأغنية الشعبية تعكس القيمة التي تقدمها للمتلقي، كذلك تعكس القيمة التي يرغب المتلقي استقبالها.

وتابعت: "في الماضي استطاع المطرب محمد طه الارتجال في اللحن والكلمات، أما الآن فحدث تهور في الموسيقى والشعر، ونفتقده كذلك".

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